Екатерина стала одной из первых, кто отважился принять участие в наших прямых эфирах. Мы советуем посмотреть полную версию программы, а пока предлагаем посмотреть небольшой отрывок о том, как именно сделать шаг в сторону стройной фигуры и хорошего самочувствия, а потом и решиться на то, чтобы закрепить достигнутый результат.
Как похудеть после праздников: Екатерина Мириманова о главном секрете системы «Минус 60»
Новогодние праздники все еще дают знать о себе «благодаря» лишним килограммам. Не знаете, как именно заставить себя отказаться от сладкого, жирного и вредного и наконец-то устроить пару разгрузочных дней? Мы спросили о том, как мотивировать себя на достижение результата, у эксперта в мире диет, автора книг по правильному питанию Екатерины Миримановой.