Екатерина стала одной из первых, кто отважился принять участие в наших прямых эфирах. Мы советуем посмотреть полную версию программы, а пока предлагаем посмотреть небольшой отрывок о том, как именно сделать шаг в сторону стройной фигуры и хорошего самочувствия, а потом и решиться на то, чтобы закрепить достигнутый результат.