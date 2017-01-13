Насколько способность сбросить вес и удержать достигнутые результаты зависит от вашей силы воли? Практически, ни на сколько, - утверждает Григорий Павловский, врач-психотерапевт, специалист по коррекции пищевого поведения.

Если вы читали реальные истории женщин, которым удалось продержаться в «новом теле» более трех лет, то, наверное, помните, что все проходило отнюдь не гладко.

Все три истории, в общем, довольно типичны и иллюстрируют самые распространенные варианты развития событий: либо начинаются проблемы со здоровьем, либо развивается анорексия, либо вы просто срываетесь – и «додиетный» вес возвращается. Обычно – с прибавкой.

Григорий Павловский Врач-психотерапевт, специалист по коррекции пищевого поведения Центра терапии расстройств питания и пищевого поведения IntuEat

Статистически, не более 15% людей, сидевших на какой-либо диете, способны удерживать вес в долгосрочной перспективе. Остальные 85% срываются. И дело не в том, что у 15% стальная воля. Им просто исключительно повезло с метаболизмом.

Как работает метаболизм

Давайте – для простоты – начнем с метафор и аллегорий. Если вы кидаете в печку полешки – огонь горит хорошо. Если топите щепками – он еле теплится, и, как бы вы этот костер ни раздували, он не будет гореть в отсутствие топлива. Огонь – это ваш метаболизм: нет пищи, нет горения.

Теперь сложнее и научней. Обмен веществ зависит не только от нагрузок, но и от массы тела. Если вы уже раньше интересовались вопросами фитнеса и диетологии, то наверное сталкивались с понятием базового метаболизма. Это количество калорий, необходимое для поддержания жизненных процессов в теле, лежащем на диване неподвижно. Понятно, что чем больше поверхность тела, тем больше энергозатрат требуется на его кровоснабжение и обогрев хотя бы.

Поэтому чем меньше становится тела, тем медленней метаболизм. Этим объясняется известный эффект: первые 3-5 кг на диете улетают относительно легко, а потом наступает «плато» - вес встал и не падает даже при полном отказе от пищи. Если вы неимоверными стараниями сбросите еще пару килограммов, метаболизм замедлится еще сильнее. И в этом процессе нет дна.

Так вот, примерно у 15% людей в силу неких генетических особенностей скорость метаболизма не связана с площадью поверхности тела: они худеют, но обменные процессы не замедляются – поэтому им удается держать достигнутый результат годами. Сила воли вообще ни при чем.

Идея, что для стройности надо меньше есть и больше бегать, провалилась давно, но диетологи пока стараются держать это в тайне.